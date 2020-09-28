В рязанских больницах находятся 194 пациента с коронавирусом

На 17 часов воскресенья, 27 сентября, в больницах Рязани оставалось 194 пациента с коронавирусом, в том числе один ребёнок. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

14 человек находятся в тяжёлом состоянии. Семь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Состояние 38 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 142 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся коронавирусом лечатся дома. По данным медиков, они переносят болезнь легче, госпитализация этим людям не требуется.