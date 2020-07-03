В Рязани директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов

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В Рязани на генерального директора предприятия завели уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в 2015 016 годах руководитель предприятия, чтобы не выплачивать НДС, заключал фиктивные договора с фирмами, в том числе и с фирмами-однодневками. Таким образом он скрыл от налогов более 18,6 млн рублей.

– Уголовное дело расследовалось в тесном взаимодействии с региональным управлением УЭБиПК УМВД России и межрайонной налоговой инспекцией, – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Следователи наложили арест на имущество и транспортные средства обвиняемого. Ими были предприняты все меры, чтобы возместить потери бюджета.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно передано на рассмотрение в суд.