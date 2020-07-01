В Касимове речные туристы смогли попасть в город только с помощью каната

В Касимове туристы, прибывшие на теплоходе, смогли попасть в город только с помощью каната. Об этом рассказал в своём видео блогер Детинов.
В этом году пристань в Касимове не работает. Её владелец заявил, что содержать пристань дорого. Но в городе нет даже трапа, с помощью которого туристы смогут подняться на крутой берег.
В туристическом сезоне в Касимове остановится только теплоход «Бородино». Остальные проедут по Оке мимо города.
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