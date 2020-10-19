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Новости РязаниОбщество

В центре Рязани снова установили ёлку из противогазов

7info

На улице Почтовой в центре Рязани вновь появилась ёлка из противогазов.

Напомним, арт-объект впервые появился у клуба Bunker в рамках празднования Новогодней столицы России. Затем ёлку убрали и поставили на площадке на Лыбедском бульваре, вместе с другими оригинальными конструкциями к новому году.

В понедельник, 19 октября, ёлка из противогазов вновь появилась на улице Почтовой. Несмотря на то, что до Нового года больше двух месяцев, она как никогда актуальна. Дело в том, что в последнее время в Рязани жители жалуются на сильный неприятный запах. Причём воняет в разных районах города.

Напомним также, что в воскресенье на площади Театральной прошёл согласованный пикет за чистый воздух. 

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