В Рязани вручили главную театральную премию «Зеркало сцены»

В воскресенье, 18 октября, в Рязани состоялась церемония вручения театральной премии «Зеркало сцены». В шестой раз на одной площадке масштабный творческий фестиваль объединил Рязанский театр драмы, Театр на Соборной, Театр кукол и Музыкальный театр. Из-за пандемии коронавируса рязанцы смогли поддержать любимых артистов и вспомнить самые яркие спектакли сезона только в онлайн-формате. По санитарно-эпидемиологическим соображениям в этот раз пришлось обойтись и без традиционного шествия артистов по красной дорожке. К сожалению, из-за 30-процентной заполняемости театров церемонию смогли посетить не все номинанты и победители.

Праздник открыло шоу зеркальных фигур. Они не только обыграли название церемонии, но и напомнили, насколько хрупок наш мир.

В начале вечера все присутствующие отдали дань памяти ушедшим в этом году актёрам рязанских театров. Реквием в их честь исполнили музыканты рязанской филармонии и министр культуры и туризма региона Виталий Попов. Он поблагодарил всех артистов, режиссёров и работников искусства за то, что не растеряли силы и энергию в этом сложном сезоне и всегда были со зрителем, пусть даже в режиме онлайн.

Церемония «Зеркало сцены» в этом году проходила под девизом «Спокойствие. Только спокойствие!» Фраза из любимого мультфильма про Карлсона не только отразила всеобщее сегодняшнее настроение, но и задала тон всей церемонии. Мультяшную тему поддержала и периодически появлявшаяся на сцене Фрэкен Бок, и оригинальные тизеры к спектаклям-конкурсантам. Так, мультфильм «Жил-был пёс» прекрасно отразил суть спектакля «Ромео и Джульетта», а «Ёжик в тумане» представил постановку «Пиноккио. Переплыть море».

За музыкальное сопровождение церемонии отвечал коллектив «Мамульки бенд». Они невероятно зажигательно исполнили в стиле ска известные песни из советских мультфильмов и сказок.

Лучших из лучших определило жюри, в состав которого вошли театральные и музыкальные критики из Москвы и Санкт-Петербурга: Татьяна Ткач, Марина Гайкович, Надежда Стоева, Ольга Галахова.

Премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства региона» присудили Народной артистке Российской Федерации Людмиле Коршуновой.

«За поддержку театрального искусства в Рязанской области» хотели было наградить Роспотребнадзор, но в итоге статуэтка досталась телеканалу ТКР.

Лучшим театральным композитором стала Альбина Шестакова, написавшая музыку к спектаклю «Пегий пёс, бегущий краем моря» (театр кукол). Жюри определило и лучшую работу художника-постановщика. В этой номинации победу одержал Виктор Антонов, также работавший над созданием спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря» (театр кукол). Лучшим режиссёром стал постановщик этого же спектакля Борис Константинов. И ещё две награды у «Пегого пса» – премию за лучшую работу художника по свету получил Георгий Горазеев, а лучшим балетмейстером признан Игорь Григурко.

В номинации «Лучшая роль второго плана» победу одержала Марина Заланская за роли Василисы Мироновой и Императрицы в спектакле «Капитанская дочка (ТЮЗ). Лучшим молодым актёром стал Николай Ребров, исполнивший роль Петра Гринёва в том же спектакле. Жюри также отметило Константина Зенкова «За сердечный образ Савельича, как человека из народа».

Премию «За лучшую роль в спектакле для детской и подростковой аудитории» получил Егор Чудинов (cпектакль «Царевна-лягушка», театр драмы).

Самая интригующая номинация – «За лучшую женскую роль». Её на «Зеркале сцены» присуждают не всегда. Но в этом году заветная статуэтка нашла свою владелицу. Лучшей актрисой стала Светлана Медведева, исполнившая роль Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта» (ТЮЗ).

Статуэтку «Зеркало сцены» за лучшую мужскую роль вручили Роману Горбачёву за роль Пиноккио, спектакль «Пиноккио. Переплыть море» (театр драмы). Артистов, занятых в этом спектакле жюри наградило и спецпризом «За творческую смелость». А Александр Зайцев получил премию «За соединение традиций и новаторства в образе отца Пиноккио».

Рязанский музыкальный театр получил награду «За сценическое воплощение сатирической литературы» в спектакле «12 стульев».

В финале были названы «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль для детей». Эти звания получили спектакли «Капитанская дочка» (ТЮЗ) и «Доктор Айболит» (театр кукол).

Завершилась шестая церемония вручения театральной премии «Зеркало сцены» ярким шоу и пожеланиями пережить все трудности и снова встретиться в переполненных театральных залах.

Театральная премия «Зеркало сцены» организована Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также на средства гранта СТД РФ.