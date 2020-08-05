В четверг отключат холодную воду на шести улицах Рязани

В четверг, 6 августа, в Рязани будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водопроводе. В связи с этим холодную воду отключат на шести улицах Рязани.

С 9.00 до 17.00 продлится отключение на улицах Октябрьская, д. 48/16, д. 50, д. 52, д. 54, Бронная, д. 14, переулок Баженова, д. 6, д. 5, д. 4, д. 3, д. 2, Рытикова, д. 3, д. 5/27, Трудовая, д. 14/42, д. 16/29;

С 10.00 до 17.00 без воды придётся провести жителям улицы Ломоносова, д. 5, д. 9, частный сектор – д. 10/1, д. 12, д. 14/2, д. 16/1, д. 18, д. 20/2.