Среда, 29 июля, 2020
25 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В августе на улице Зубковой запланирован ремонт участка тепловых сетей

7info 2

На улице Зубковой планируется отремонтировать участок тепловых сетей, подключенных к IV тепломагистрали в 3 и 4 микрорайонах Дашково-Песочни. К этой теплотрассе подключены 37 жилых домов, два детских сада, одна школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь заменят более 525 метров, в том числе 84 метра надземной прокладки и более 440 метров подземной канальной прокладки. Работы намечены на август – сентябрь 2020 года.

В результате реконструкции диаметр тепловых сетей увеличат с 400 мм до 500 мм. Это обусловлено развитием территорий в микрорайоне и необходимостью расширения пропускной способности коммуникаций.

Как сообщает сайт администрации города, реконструкция сетей будет финансироваться за счет субсидий из областного и городского бюджетов.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяЕлена Сорокина проконтролировала благоустройство территорий Железнодорожного района
Следующая статьяЗащищено: Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Партия «Новые люди» подала подписи в избирком Рязанской области

Новости Рязани
Партия «Новые люди» завершила сбор подписей в Рязанской области. Подписные листы уже поданы в избирком. В общей сложности в...
Узнать больше

Администрация Касимова рассказала о ремонте дорог в городе

Новости Рязани
Администрация Касимова на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова ответила на комментарий о неудовлетворительном качестве дорог в города.
Узнать больше

В августе на улице Зубковой запланирован ремонт участка тепловых сетей

Новости Рязани
На улице Зубковой планируется отремонтировать участок тепловых сетей, подключенных к IV тепломагистрали в 3 и 4 микрорайонах Дашково-Песочни. К этой теплотрассе подключены...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Начать строить новый мост через Оку под Рязанью планируют в 2021 году

Власть
Строительство моста-дублёра через Оку под Рязанью может начаться уже в 2021 году, если удастся подготовить документацию в кратчайшие сроки. Об этом во вторник, 28 июля, во время совещания заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Узнать больше

«Август» приглашает к сотрудничеству рязанских сельхозпроизводителей

Новости Рязани
23-24 июля в Рязанской области на базе СПК «Вышгородский» прошел крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий...
Узнать больше

Рязанцев вновь предупредили о сильной жаре

Новости Рязани
По прогнозам синоптиков, днём во вторник и среду, 28 и 29 июля, в регионе ожидается жара +30…+32°С.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как летом сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт

Акценты
О том, как избежать проблем и сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт, рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Рязанской больницы №4 Ирина Ворначева.
Узнать больше

День шоколада и пять шоколадных фабрик Рязанской области

Акценты
28 июля отмечается День молочного шоколада. Молочный шоколад был изобретен немецкой компанией Jordan & Timaeus в 1839 году. Сначала он был доступен...
Узнать больше

Шацк – взгляд с орбиты жизни

#КартаКосмосРязань
Побывать внутри спускаемого аппарата космического корабля «Союз», лично пообщаться с заместителем главного конструктора системы «Энергия-Буран» Вячеславом Филиным и увидеть малую родину российского космонавта Александра Баландина удалось космонавту Николаю во время путешествия в Шацкий район Рязанской области.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+