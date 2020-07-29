В августе на улице Зубковой запланирован ремонт участка тепловых сетей

На улице Зубковой планируется отремонтировать участок тепловых сетей, подключенных к IV тепломагистрали в 3 и 4 микрорайонах Дашково-Песочни. К этой теплотрассе подключены 37 жилых домов, два детских сада, одна школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь заменят более 525 метров, в том числе 84 метра надземной прокладки и более 440 метров подземной канальной прокладки. Работы намечены на август – сентябрь 2020 года.

В результате реконструкции диаметр тепловых сетей увеличат с 400 мм до 500 мм. Это обусловлено развитием территорий в микрорайоне и необходимостью расширения пропускной способности коммуникаций.

Как сообщает сайт администрации города, реконструкция сетей будет финансироваться за счет субсидий из областного и городского бюджетов.