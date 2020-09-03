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Новости РязаниСпорт

Уроженец Рязани признан лучшим футболистом РПЛ по итогам августа

7info

Полузащитник московского ЦСКА, уроженец Рязани Кирилл Кучаев признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в августе. Об этом сообщается на сайте РПЛ. 

На счету Кучаева в новом сезоне уже 4 забитых мяча в 6 играх. В том числе и первый гол чемпионат 2020-12. Отметим также, что армейцы набирали очки во всех играх, где забивал Кучаев – 3 победы и ничья с «Краснодаром». 

Полузащитник ЦСКА завоевал награду благодаря большинству голосов – за него проголосовали представители РПЛ и болельщики. В то же время эксперты телеканала «Матч Премьер» проголосовали за полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. 

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Среди лауреатов августа также наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, признанный лучшим тренером месяца. А партнёр Кучаева по ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола. 

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