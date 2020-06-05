Сколько зарабатывает менеджер по закупкам в Рязани

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В Рязани средняя зарплата менеджера по закупкам составляет 41 тыс рублей в месяц. Об этом сообщает сервис по поиску работы Superjob.

Эксперты портала провели анализ зарплатных предложений в 70 крупных городах России, в том числе и в Рязани. Больше всего зарабатывают менеджеры по закупкам в Москве – 70 тыс рублей в месяц. В Санкт-Петербурге – 57 тыс рублей.

В соседних с Рязанью городах ЦФО ситуация следующая: Тула – 41 тыс рублей, Владимир – 39 тыс рублей, Липецк и Тамбов – 35 тыс рублей.