Рязанская лига КВН дарит всем студентам скидки на билеты

В Рязань возвращается большой КВН. В понедельник, 5 октября, состоится долгожданное открытие сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН.

В Рязанском театре драмы впервые будет разыгран «Студенческий кубок КВН». За звание самых весёлых и находчивых будут бороться студенты рязанских вузов, а оценивать выступления будут их руководители.

И в честь этого события Официальная Рязанская лига КВН дарит всем студентом скидку на билеты в размере 40%. Чтобы получить скидку, достаточно предъявить студенческий билет в кассе рязанского театра драмы.

Билетов осталось совсем немного, ведь кроме студенческого кубка, в этот вечер состоится выступление команд Высшей и Премьер-лиги КВН.