Новости Рязани сегодня: 26 августа

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор событий среды, 26 августа.

Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени. Как изменится наша жизнь в сентябре?

В Рязанской области увеличится прожиточный минимум для пенсионеров. В 2021 году эта сумма составит 8834 рубля. Это на 1,61% выше, чем в 2020 году. При расчете учитывались прогнозы прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, сообщает сайт регионального правительства.

Величина прожиточного минимума используется для определения величины социальной доплаты к пенсии.

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В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На проверке в Минздраве на данный момент находится ещё 28 положительных тестов.

Избитому сковородой рязанцу пришлось притвориться мёртвым, чтобы спасти свою жизнь.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 23 августа в деревне Дмитриевский Боровок Александро-Невского района. Подозреваемые пришли в гости к 50-летнему местному жителю. Мужчины выпивали. В ходе застолья 37-летний гость стал высказывать хозяину претензии из-за того, что сидел за его избиение.

В Росгосцирке рассказали, когда начнётся новый сезон.

Сейчас в 38 российских цирках идут репетиции, ремонт, подготовка к сезону. Закупаются большие партии антисептиков и масок для представлений и репетиций

В городе Сасово рецидивист ограбил 85-летнюю пенсионерку.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что на одной из улиц города неизвестный мужчина вырвал у неё из рук сумку с документами, телефоном и деньгами. После этого грабитель сбежал.

Первый рязанский глэмпинг-парк откроют до конца 2020 года.

Располагаться он будет на территории экопарка «Поляны» под Рязанью.