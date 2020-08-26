Новости Рязани сегодня: 26 августа

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор событий среды, 26 августа.
Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени. Как изменится наша жизнь в сентябре?
В Рязанской области увеличится прожиточный минимум для пенсионеров. В 2021 году эта сумма составит 8834 рубля. Это на 1,61% выше, чем в 2020 году. При расчете учитывались прогнозы прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, сообщает сайт регионального правительства.
В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Избитому сковородой рязанцу пришлось притвориться мёртвым, чтобы спасти свою жизнь.
В Росгосцирке рассказали, когда начнётся новый сезон.
В городе Сасово рецидивист ограбил 85-летнюю пенсионерку.
Первый рязанский глэмпинг-парк откроют до конца 2020 года.