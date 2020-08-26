Скопинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Александро-Невского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело в отношении мужчин 1983 и 1988 годов рождения завели по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое группой лиц).

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 23 августа в деревне Дмитриевский Боровок Александро-Невского района. Подозреваемые пришли в гости к 50-летнему местному жителю. Мужчины выпивали. В ходе застолья 37-летний гость стал высказывать хозяину претензии из-за того, что сидел за его избиение.

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Произошёл конфликт. В ходе него пришедшие избили хозяина дома, в том числе нанося ему удары металлической сковородой по голове и ножом в грудь. Пострадавший притворился мёртвым, после чего избиение прекратилось. Для того, чтобы замести следы, подозреваемые подожгли дом.

Несмотря на полученные раны, пострадавший сам сумел выбраться из горящего строения и обратиться за помощью к соседям.

– Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи он остался жив, – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Один из подозреваемых по решению суда помещён под стражу. Решение об аресте второго должно быть принято в ближайшее время.