В Рязанской области увеличится прожиточный минимум для пенсионеров

Во вторник, 25 августа, состоялось заседание регионального правительства, которое провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Участники заседания утвердили проект закона, устанавливающего величину прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области. В 2021 году эта сумма составит 8834 рубля. Это на 1,61% выше, чем в 2020 году. При расчете учитывались прогнозы прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, сообщает сайт регионального правительства.

Величина прожиточного минимума используется для определения величины социальной доплаты к пенсии. В Рязанской области эту доплату получат порядка 30 тысяч человек.