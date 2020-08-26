В Росгосцирке рассказали, когда начнётся новый сезон

В среду, 26 августа, в ТАСС состоялась пресс-конференция представителей Росгосцирка. Беседа в формате онлайн проходила в день 101-й годовщины Росгосцирка. Она была посвященная старту нового циркового сезона и возобновлению работы отрасли после вынужденного перерыва.

Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин отметил, что цирки в настоящий момент готовы к открытию.

– Все мы ждём, когда цирки откроются. Люди хотят ходить в цирк, нам каждый день звонят, пишут, спрашивают. Но мы руководствуемся локальными актами субъектов федерации и ждём разрешения от губернаторов, – отметил Шемякин.

Сейчас в 38 российских цирках идут репетиции, ремонт, подготовка к сезону. Закупаются большие партии антисептиков и масок для представлений и репетиций.

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В цирковом сезоне 2020-2021 годов запланированы 12 новых постановок. Такого в истории Росгосцирка ещё не было. Как не было и столь долгого закрытия цирков по всей стране. По словам Владимира Шемякина, цирк понёс очень большие потери. На содержание 38 цирковых коллективов ежедневно уходит 10 млн рублей в день. Деньги идут на содержание 38 цирков, кормление животных, выплаты зарплат артистам.

Сейчас рассматривается целесообразность открытия цирков с 50% загрузкой. Но этот вариант, по словам представителей цирка, также не будет экономически выгодным.

Рязанский цирк можно было бы открыть. Но из-за конвейерной системы гастролей, нужно ждать снятия ограничений во всех или большинстве цирков.

В случае открытия, в Рязани продолжит работать программа «Цирк зажигает огни», прерванная из-за коронавируса.