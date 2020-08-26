В городе Сасово рецидивист ограбил 85-летнюю пенсионерку

В городе Сасово сотрудники полиции по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном ограблении 85-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что на одной из улиц города неизвестный мужчина вырвал у неё из рук сумку с документами, телефоном и деньгами. После этого грабитель сбежал.

Через некоторое время оперативники узнали, что у 35-летнего сасовца внезапно появился сотовый телефон. Ранее мужчина был судим за кражу и наркопреступление и нигде не работал. Поэтому появление у него сотового телефона не осталось незамеченным.

Реклама

Ориентировка на подозреваемого была разослана

нарядам ППС и ГИБДД. Через некоторое время патрульные заметили подозреваемого на улице и задержали. Похищенные вещи у него изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.