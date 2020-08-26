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Какие законы в России вступают в силу в сентябре

7info

Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени.

Бесплатное горячее питание младшеклассников

С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся в государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федерального бюджета.

Воспитательная составляющая образования

Президентский закон, вступающий в силу с 1 сентября, содержит определение понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая до 1 сентября 2021 года должна стать частью всех образовательных программ.

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Он будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Приоритетное зачисление в школу или детский сад родных братьев и сестер

С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры. Закон был подписан Президентом 2 декабря 2019 года. 

Социальный заказ

Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, которые имеют право на получение государственной соцпомощи. Им будут выдавать социальные сертификаты, которыми можно будет расплатиться за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра.

Порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями, поэтому они могут отличаться в зависимости от того, где проживает льготник.

Возврат страховки при досрочном погашении кредита

Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Ранее, отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, нередки были случаи, когда людям приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.

«Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан», — подчеркнул он.

Внесудебный механизм банкротства граждан

С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб., и если в отношении него прекращено исполнительное производство — то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег.

Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ

Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам.

Изменение в первую очередь направлено на наших соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними.

Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

Поддержка социально ориентированных НКО

С 15 сентября если СО НКО надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием финансирования Фонда президентских грантов, то эта организация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ.

Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять Фонд президентских грантов.

Перевод осужденных в регионы проживания родственников

Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут отбывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников.

К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.

Ужесточение требований к организаторам азартных игр

С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах.

Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях.

30 сентября

Напоминаем, что истекает срок, в течение которого:

заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными каникулами»;

семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, предусмотренных Указами Президента РФ в связи с распространением коронавируса.

Успейте получить все положенные вам выплаты!

Также истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении ТО.

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