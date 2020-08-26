Первый рязанский глэмпинг-парк откроют до конца 2020 года

До конца 2020 года в Рязанской области должен начать работу первый в регионе глэмпинг-парк. Об этом, со ссылкой на заместителя регионального министра культуры и туризма Ольгу Голеву, сообщает ТАСС.

Располагаться он будет на территории экопарка «Поляны» под Рязанью. Сейчас, по словам Голевой, там уже есть гостиничная инфраструктура, создание глэмпинг-парк позволит привлечь людей, предпочитающих отдых на природе, а также молодёжь, так как такой вид туризма дешевле.

Глэмпинг – это специальная палатка, в которой установлены кровать, душ и туалет, а также проведено электричество. Жить в комфортных условиях в ней можно круглогодично.

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Голева рассказала, что для строительства парка получен грант от Ростуризма. Всего под Рязанью планируется открыть десять глэмпингов, три из которых поставят на федеральные средства.

– Глэмпинг-парк войдёт в эколого-туристский кластер «Паустовский», который объединит 25 охраняемых рязанских природных территорий, в том числе национальный парк «Мещёрский» и заказник «Солотчинский парк», – сообщает ТАСС.