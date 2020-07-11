Что произошло в районах Рязанской области? Обзор событий РИА «7 новостей»

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей, пришедших на этой неделе из разных уголков Рязанской области.

На дороге у поворота на село Плахино Захаровского района кто-то разбросал женское бельё. Кто раскидал его по дороге, до сих пор неизвестно. Глава Плахинского сельского поселения Юрий Демидов рассказал, что всё происходило у памятного места – стенда с фотографией композитора Александра Александрова. Демидов отметил, что попросил убрать бельё сотрудников компании, обслуживающей дорогу, но у их работников был выходной. Поэтому после обеда на уборку вышли чиновники сельской администрации.

Вот такую картину увидели проезжающие по этой дороге люди. Фотографией, кстати, поделился в соцсетях один из изумлённых очевидцев.

В Ряжске 70-летний мужчина задушил свою 65-летнюю жену, а затем взорвал гранату. От полученных травм пенсионер скончался. Известно, что он позвонил своему сыну и сообщил, что задушил супругу. Молодой человек приехал к дому №2 на улице Высотной. Дверь в квартиру ему никто не открыл, после чего он вызвал полицию. На место прибыли правоохранители и сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь и обнаружили внутри два трупа. Предположительно, в квартире сработало взрывное устройство. В жилище оказались повреждены стены, потолок и окно, а в квартире этажом ниже упала люстра.

Вот что увидели представители спецслужб, когда вскрыли дверь в квартиру

В Спасске проверили на коронавирус членов УИК №635, где 1 июля голосовал сенатор Игорь Морозов. Морозов голосовал вместе с женой. Других голосующих в этот момент на участке не было. В помещении находились девять членов участковой комиссии, одни наблюдатель и полицейский. Ни у кого из них коронавирус не выявлен.

Отправлен под арест начальник межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максим Глубоцкий. Правоохранителя обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Глубоцкий договорился со знакомым, что поможет ему приобрести «красивый номер для машины». За это ему привезут бытовую технику стоимостью 90 тысяч рублей.

Возможности повлиять на выдачу госномеров в Глубоцкого не было, своего знакомого он просто обманул.

От урагана в Ермиши пострадали здания больницы и загса. По предварительным данным, площадь разрушений составила 600 квадратных метров. Ветер срывал с крыш не только кровельное железо, но и шифер. Кроме загса и больницы, повреждены крыши у двух жилых домов, упали 30 деревьев. К счастью, никто из людей не пострадал.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 35 человек и 14 единиц техники. В том числе 2 сотрудника МЧС и спецмашина

Вынесен приговор 38-летнему жителю Сасова. Преступление было совершено вечером 27 января в посёлке Кадом. Хозяин дома и проживавший у него последнее время житель Сасова распивали спиртные напитки. Оба вели асоциальный образ жизни, не работали и постоянно конфликтовали. В этот вечер также произошла ссора, в ходе которой гость избил хозяина. Бил кулаками, а также деревянным бруском, в том числе и по голове. От полученных ран 37-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы, убийца спрятал тело в подполе.

В реке Галина Пронского района утонул человек. Погибший – 39-летний местный житель. Он вместе с 11-летней дочерью отдыхал на берегу реки Галина в черте города. Мать девочки рассказала, что её дочь позвонила и попросила забрать её: «Папа всё равно со мной не купается, он куда-то ушёл». Женщина забрала девочку домой, а вечером, когда супруг не вернулся, позвонила в полицию. К поискам тела водолазы приступили утром в четверг, 9 июля. Через пару часов работы труп был обнаружен на глубине 6,5 метров в 20 метрах от берега. Обстоятельства гибели мужчины предстоит выяснить сотрудникам полиции. Сообщается, что в Пронском районе с начала лета это уже пятый утонувший.