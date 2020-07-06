Появились подробности гибели пожилых супругов в Ряжске

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Сайт издательства «Пресса» сообщил новые подробности гибели пожилых супругов в Ряжске.

Напомним, ранее стало известно, что 70-летний мужчина задушил свою 65-летнюю жену, а затем взорвал гранату. От полученных травм пенсионер скончался.

Известно, что пенсионер позвонил своему сыну и сообщил, что задушил супругу. Молодой человек приехал к дому №2 на улице Высотной. Дверь в квартиру ему никто не открыл, после чего он вызвал полицию. Было этого около двух часов дня в пятницу, 3 июля.

На место прибыли правоохранители и сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь и обнаружили внутри два трупа. Предположительно, в квартире сработало взрывное устройство. В жилище оказались повреждены стены, потолок и окно, а в квартире этажом ниже упала люстра.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 п. «а» и «е» ст. 105 УК РФ. Сейчас по нему проводятся необходимые следственные действия.