Вторник, 7 июля, 2020
30.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Стало известно, за что арестовали рязанского полицейского Глубоцкого

7info
-

В пятницу, 3 июля, Московский районный суд по ходатайству следователя отправил под арест начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого. Правоохранителя обвиняют в мошенничестве.

Подробности дела сообщил телеканал «Город». По версии следствия, Глубоцкий договорился со знакомым, что поможет ему приобрести «красивый номер для машины». За это ему привезут бытовую технику стоимостью 90 тысяч рублей. Следователи сообщили, что возможности повлиять на выдачу госномеров в Глубоцкого не было, своего знакомого он просто обманул.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов посмотрел, как рязанские школьники сдают ЕГЭ

Власть
7 июля Губернатор Рязанской области в качестве общественного наблюдателя посетил пункт проведения экзаменов в рязанской школе №13. Глава региона...
Узнать больше

Депутат Рязанской гордумы организовала субботник в посёлке Строитель

Власть
Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова 7 июля организовала субботник в посёлке Строитель после жалоб жителей. Об этом сообщает пресс-служба гордумы. Депутат и сотрудники префектуры...
Узнать больше

Стали известны результаты проверки на коронавирус членов УИК, где голосовал заразившийся сенатор

Новости Рязани
В Спасске проверили на коронавирус членов УИК №635, где 1 июля голосовал сенатор Игорь Морозов. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Шиловском районе спасли пенсионера из Рязани, которому стало плохо в лесу

Новости Рязани
Рязанец позвонил в единую службу спасения в субботу, 4 июля. Он рассказал, что находится в лесу между сёлами Мосолово и Задубровье и чувствует себя очень плохо.
Узнать больше

Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений

Власть
Николай Любимов объявил, что совсем скоро в Рязанской области может наступить третий этап снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Узнать больше

В России запретили массовые мероприятия в школах до конца года

Новости мира
Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий в школах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи до конца 2020 года....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Как защититься от жары

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, как защититься от сильной жары. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.  Во избежание...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+