Стало известно, за что арестовали рязанского полицейского Глубоцкого

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В пятницу, 3 июля, Московский районный суд по ходатайству следователя отправил под арест начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого. Правоохранителя обвиняют в мошенничестве.

Подробности дела сообщил телеканал «Город». По версии следствия, Глубоцкий договорился со знакомым, что поможет ему приобрести «красивый номер для машины». За это ему привезут бытовую технику стоимостью 90 тысяч рублей. Следователи сообщили, что возможности повлиять на выдачу госномеров в Глубоцкого не было, своего знакомого он просто обманул.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.