Житель Сасова отправится в колонию за убийство

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Вынесен приговор 38-летнему жителю города Сасова. Суд признал его виновным в убийстве ( ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Преступление было совершено вечером 27 января 2020 года в посёлке Кадом. Хозяин дома и проживавший у него последнее время житель Сасова распивали спиртные напитки. Оба вели асоциальный образ жизни, не работали и постоянно конфликтовали. В этот вечер также произошла ссора, в ходе которой гость избил хозяина. Бил кулаками, а также деревянным бруском, в том числе и по голове. От полученных ран 37-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы, убийца спрятал тело в подполе.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.