«Папа всё равно со мной не купается, он куда-то ушёл». Стали известны подробности гибели мужчины в Пронском районе

-

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности ЧП в Пронском районе. Напомним, сегодня утром спасатели подняли из реки Галина в Новомичуринске труп мужчины.

По данным СМИ, погибший – 39-летний местный житель. Накануне он вместе с 11-летней дочерью отдыхал на берегу реки Галина в черте города. Мать девочки рассказала, что её дочь позвонила и попросила забрать её: «Папа всё равно со мной не купается, он куда-то ушёл».

Женщина забрала девочку домой, а вечером, когда супруг не вернулся, позвонила в полицию.

К поискам тела водолазы приступили утром в четверг, 9 июля. Через пару часов работы труп был обнаружен на глубине 6,5 метров в 20 метрах от берега.

Обстоятельства гибели мужчины предстоит выяснить сотрудникам полиции. Сообщается, что в Пронском районе с начала лета это уже пятый утонувший.