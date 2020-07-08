От урагана в Ермиши пострадали здания загса и больницы

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В результате урагана в Ермиши лишились крыши здания загса и больницы. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

По предварительным данным, площадь разрушений составила 600 квадратных метров. Ветер срывал с крыш не только кровельное железо, но и шифер.

Кроме загса и больницы, повреждены крыши у двух жилых домов, упали 30 деревьев. К счастью, никто из людей не пострадал.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 35 человек и 14 единиц техники. В том числе 2 сотрудника МЧС и спецмашина.