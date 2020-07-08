В Ермишинском районе ураган снёс крыши и повалил деревья

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В Ермишинском районе Рязанской области подсчитывают ущерб от урагана. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

В ермиши ураган начался около 5 часов утра в среду, 8 июля. За 15 минут он успел сорвать крыши с пяти зданий, повалить столбы линий электропередач и деревья.

По словам первого заместителя главы администрации Ермишинского района Дмитрия Боброва, ущерб непогода нанесла большой. Сейчас на местах работают ремонтные бригады, устраняют аварии на сетях связи и электрических сетях.

ФотО: ryazpressa.ru