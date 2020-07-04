Членов УИК, где голосовал заразившийся сенатор Морозов, проверят на коронавирус

-

В Спасске проверят на коронавирус членов участковой избирательной комиссии (УИК №635), работавших на участке, где голосовал сенатор Игорь Морозов. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Напомним, вчера сенатор от Рязанской области сообщил, что заразился коронавирусом. Морозов вместе с супругой голосовал по поправкам в Конституцию 1 июля на участке в Спасской средней общеобразовательной школе.

В сообщении оперативной группы отмечается, что политики и его жена голосовали с соблюдением всех установленных санитарных правил – в масках и перчатках. В этот момент других голосовавших на участке не было. Маску Морозов снял только в момент, когда опускал бюллетень в урну. Это видно на опубликованных им фотографиях.

– Сегодня 9 членов участковой комиссии, 1 наблюдатель и 1 полицейский будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции, – сообщили в опергруппе.