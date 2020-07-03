Сенатор от Рязанской области заболел коронавирусом

-

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов заболел коронавирусом. Об этом он написал у себя на странице в Фейсбуке.

Политик сообщил, что начинает курс лечения. Он также призвал всех людей, с которыми пересекался в последние две недели, сдать тест на COVID-19.

– Только вместе и сообща мы сможем его победить! – написал сенатор.

Отметим, что 1 июля Игорь Морозов вместе с супругой принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Голосовал он на избирательном участке в городе Спасске.