Вторник, 22 сентября, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Почта России предлагает Рязанским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем и бандеролей

Иван Федоров

В рамках услуги «Бокс-сервис» сотрудник Почты России может доставлять в офис компании входящую письменную корреспонденцию и забирать исходящую по заранее согласованному графику.

Частоту выездов и дни недели клиент определяет самостоятельно. Услугой предусмотрено пять вариантов периодичности обмена: от одного дня в неделю до пяти. При этом вызывать сотрудника можно и без учета графика — в удобное для клиента время.

Получение и сдача почты занимают не более 10-15 минут и не требуют посещения отделения почтовой связи, что существенно экономит время.

При подключении услуги организация получает специальный короткий адрес-бокс, который необходимо сообщить всем отправителям. Письма и бандероли, отправленные на этот адрес, будут доставлены почтовым курьером в офис.

Услуга действует для предприятий города Рязани и распространяется на отправления по России и за границу: простые и заказные письма и бандероли, ускоренные отправления 1-го класса.

Получить консультацию о подключении к сервису можно по телефону 8(4912) 25-58-38.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Жительница Рязани: скорая спасла моего ребёнка

Новости Рязани
Жительница Рязани поблагодарила врачей скорой помощи. По её словам, они спасли её ребёнка, сообщается на сайте Минздрава Рязанской области. 
Узнать больше

Рязань ждёт грандиозное открытие сезона КВН

Новости Рязани
В 2020 году впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН будет проведен «Студенческий кубок КВН».
Узнать больше

Опергруппа сообщила о новых заболевших в районах Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 12.00 22 сентября в регионе зарегистрирован 7 тыс 891 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязань ждёт грандиозное открытие сезона КВН

Новости Рязани
В 2020 году впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН будет проведен «Студенческий кубок КВН».
Узнать больше

В Рязани прочитают лекцию о «Русских сезонах» Дягилева

Культура
В  понедельник, 28 сентября, в Рязани прочитают лекцию "Покорившие мир. История успеха "Русских сезонов" С. Дягилева". Организаторами мероприятия выступили центр эффективных коммуникаций...
Узнать больше

Полиция сообщила подробности задержания подозреваемого в попытке убийства семьи в Рязани

Новости Рязани
Задержали молодого мужчину в ночь на 19 сентября. Он скрывался в одном из хостелов в Мытищах. После этого подозреваемого доставили в Рязань.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Циолковский: опередивший время

#КартаКосмосРязань
В полный рост, поднявшись пред     грозою, От родных раздолий взаперти  Не...
Узнать больше

Как выбрать вкусный виноград

Акценты
Виноград продают на рынках и в супермаркетах круглый год благодаря поставкам из разных стран. Откуда же привозят «янтарную ягоду»? Не подвергается ли...
Узнать больше

Личный синоптик, который не ошибется

Акценты
                  Как правильно выбрать домашнюю метеостанцию? Середина сентября. Лето нехотя переходит в осень. Из-за переменчивой погоды...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+