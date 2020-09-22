Почта России предлагает Рязанским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем и бандеролей

В рамках услуги «Бокс-сервис» сотрудник Почты России может доставлять в офис компании входящую письменную корреспонденцию и забирать исходящую по заранее согласованному графику.

Частоту выездов и дни недели клиент определяет самостоятельно. Услугой предусмотрено пять вариантов периодичности обмена: от одного дня в неделю до пяти. При этом вызывать сотрудника можно и без учета графика — в удобное для клиента время.

Получение и сдача почты занимают не более 10-15 минут и не требуют посещения отделения почтовой связи, что существенно экономит время.

При подключении услуги организация получает специальный короткий адрес-бокс, который необходимо сообщить всем отправителям. Письма и бандероли, отправленные на этот адрес, будут доставлены почтовым курьером в офис.

Услуга действует для предприятий города Рязани и распространяется на отправления по России и за границу: простые и заказные письма и бандероли, ускоренные отправления 1-го класса.

Получить консультацию о подключении к сервису можно по телефону 8(4912) 25-58-38.