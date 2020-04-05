Определены рязанские предприятия, которые продолжат работу во время карантина

Могут продолжить работу:
1) организации осуществляющие:
– деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;
– строительство;
– добычу полезных ископаемых;
– транспортировку и хранение;
– производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;
– ремонт и мойку автотранспортных средств, ремонт сельскохозяйственных машин;
– ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;
– обслуживание зданий, территорий;
– страхование;
– социальное обеспечение;
– ветеринарную деятельность;
– общественное питание с обслуживанием на вынос;
– поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 30 апреля 2020 года для обеспечения функционирования организаций, определенных пунктами 4, 5 Указа Президента Российской Федерации, пунктом 1 настоящего распоряжения;
2) организации являющиеся:
– дочерними и зависимыми хозяйственными обществами системообразующих организаций российской экономики, определенных протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 03.03.2020 № 3;
– головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу, а также исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу;
– организациями оборонно-промышленного комплекса, включенными в сводный реестр;
– градообразующими организациями монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Рязанской области;
адвокатов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность;
нотариусов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность;
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в части реализации мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства);
организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (в части реализации мер финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности);
государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления Рязанской области;
Рязанский областной фонд социальной поддержки населения;
Союз «Рязанская торгово-промышленная палата» (в части выдачи сертификатов происхождения товаров, свидетельств об обстоятельствах непреодолимой силы).
Организации, определенные пунктом 1 настоящего распоряжения, принявшие решения об осуществлении деятельности или отказе от такого решения, исходят из необходимости соблюдения требований санитарного законодательства, постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также из собственной оценки объективно сложившейся ситуации, общественно-опасных последствий, своих возможностей, включая оценку обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации, и принимают все последствия от возможных рисков.