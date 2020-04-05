Определены рязанские предприятия, которые продолжат работу во время карантина

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Губернатор Рязанской области определил предприятия, которые будут продолжать работу во время режима борьбы с коронавирусом. Распоряжение опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Напомним, режим нерабочих дней в Рязани и области продлён до 30 апреля. В это время гражданам предписано находиться дома на самоизоляции. Прекратили работу большинство предприятий и организаций.

Ранее было решено, что работу продолжат магазины, торгующие продуктами и предметами первой необходимости, аптеки, медицинские учреждения, аптеки, салоны связи, заведения общепита, осуществляющие доставку и работающие на вынос.

Теперь список предприятий расширен.

Могут продолжить работу: 1) организации осуществляющие: – деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства; – строительство; – добычу полезных ископаемых; – транспортировку и хранение; – производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства; – ремонт и мойку автотранспортных средств, ремонт сельскохозяйственных машин; – ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования; – обслуживание зданий, территорий; – страхование; – социальное обеспечение; – ветеринарную деятельность; – общественное питание с обслуживанием на вынос; – поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 30 апреля 2020 года для обеспечения функционирования организаций, определенных пунктами 4, 5 Указа Президента Российской Федерации, пунктом 1 настоящего распоряжения; 2) организации являющиеся: – дочерними и зависимыми хозяйственными обществами системообразующих организаций российской экономики, определенных протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 03.03.2020 № 3; – головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу, а также исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу; – организациями оборонно-промышленного комплекса, включенными в сводный реестр; – градообразующими организациями монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Рязанской области; адвокатов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность; нотариусов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в части реализации мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства); организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (в части реализации мер финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности); государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления Рязанской области; Рязанский областной фонд социальной поддержки населения; Союз «Рязанская торгово-промышленная палата» (в части выдачи сертификатов происхождения товаров, свидетельств об обстоятельствах непреодолимой силы). Организации, определенные пунктом 1 настоящего распоряжения, принявшие решения об осуществлении деятельности или отказе от такого решения, исходят из необходимости соблюдения требований санитарного законодательства, постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также из собственной оценки объективно сложившейся ситуации, общественно-опасных последствий, своих возможностей, включая оценку обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации, и принимают все последствия от возможных рисков.