Обновлена география распространения COVID в Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.30 21 октября, в Рязани и области выявлено 9 тыс 705 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5061, Касимов – 234, Сасово – 209, Скопин – 275, Рыбное – 238, Михайлов – 113, Ряжск – 263, Спасск – 56, Шацк – 51, Клепики – 47, Кораблино – 65, Новомичуринск – 167.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 76;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 54;
Кадомский район – 8;
Касимовский район – 149;
Клепиковский район – 152;
Кораблинский район – 34;
Милославский район – 41;
Михайловский район – 143;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 55;
Путятинский район – 36;
Рыбновский район – 155;
Ряжский район – 45;
Рязанский район – 438;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 82;
Сасовский район – 61;
Скопинский район – 162;
Спасский район – 145;
Старожиловский район – 69;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 42;
Шацкий район – 63;
Шиловский район – 169.