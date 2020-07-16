Можно ли на средства материнского капитала приобрести долю в квартире

В Федеральном законе от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) отсутствует прямое указание на возможность такой покупки.

При этом в Законе установлено, что лица, получившие государственный сертификат, могут распоряжаться средствами материнского капитала в полном объеме либо по частям, в том числе использовать их для улучшения жилищных условий.

Таким образом, если при приобретении доли в праве собственности на квартиру улучшаются жилищные условия семьи, то использование в этих целях средств материнского капитала допустимо.

Однако органы пенсионного фонда могут отказать в направлении средств на данные цели (как раз из-за отсутствия прямого указания в законе).

Тогда для разрешения указанного вопроса необходимо будет обратиться в суд.

Из складывающейся судебной практики можно сделать вывод о том, что суды принимают положительное решение, если:

– размер доли и площадь жилого помещения позволяют выделить в пользование семьи отдельную изолированную часть этого помещения (комнату или комнаты). При этом допускается приобретение доли в жилом помещении, в котором семья уже проживает на момент заключения сделки;

– в результате сделки в собственность семьи переходит полностью квартира, в которой ранее принадлежала только доля в праве собственности, или происходит увеличение имеющейся доли.

Подготовлено старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяной Волковой