Количество детей с подтверждённым COVID-19 выросло до 322

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом.
По состоянию на 11 часов 25 мая COVID-19 в Рязанской области подтверждён у 3040 человек, ещё 85 являются условно подтверждёнными.
В регионе выросло число детей, заражённых коронавирусом. Теперь их 322 человека.
Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет. В ней коронавирусом заражены 1163 человека. В возрасте от 18 до 45 лет – 1081 заболевший, в возрасте от 65 до 80 лет – 378 человек. Старше 80 лет 96 пациентов.
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