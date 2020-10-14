Елена Сорокина поручила тщательно и качественно проводить уборки в городе

В среду, 14 октября, Елена Сорокина провела совещание с управлением благоустройства города и МБУ «ДБГ», сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Встреча прошла в рамках вопроса об уборке городских территорий в зимний период. Так, Дирекция благоустройства заверила, что уже практически вся техника готова к зиме.
На весь зимний сезон у города есть более 1 000 тонн жидкого рентгена, с помощью которого убирают центральные улицы города, и достаточно пескосоляной смеси для обработки остальных участков дорог и тротуаров.
Елена Сорокина в свою очередь сказала, что город должен убираться полностью и качественно.