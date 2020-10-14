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Елена Сорокина поручила тщательно и качественно проводить уборки в городе

Елена Лобанова

В среду, 14 октября, Елена Сорокина провела совещание с управлением благоустройства города и МБУ «ДБГ», сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

Встреча прошла в рамках вопроса об уборке городских территорий в зимний период. Так, Дирекция благоустройства заверила, что уже практически вся техника готова к зиме. 

— Всего на улицы областного центра будет выходить 137 единиц техники – это самосвалы, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы с щетками, самосвалы, автогрейдеры и другие, — говорится в сообщении. 

На весь зимний сезон у города есть более 1 000 тонн жидкого рентгена, с помощью которого убирают центральные улицы города, и достаточно пескосоляной смеси для обработки остальных участков дорог и тротуаров. 

— Согласно титульным спискам, подбор и вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования производится на территории порядка 2,5 млн квадратных метров, грейдирование на площади более 1,5 млн квадратных метров, уборка тротуаров и дорожек на 268 000 квадратных метров. Дирекцией проводится уборка 32 разворотных кругов общественного транспорта и 294 остановок, — отметила и.о. руководителя МБУ «ДБГ» Ирина Трошина. 

Елена Сорокина в свою очередь сказала, что город должен убираться полностью и качественно. 

— В каждом районе должны быть закреплены бригады, составлен четкий план, где убирает муниципальное предприятие, а где работает подрядчик, – подчеркнула Елена Сорокина.

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