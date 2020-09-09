Елена Митина посетила новую школу в селе Незнаново Кораблинского района

В среду, 8 сентября, депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина и глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова посетили школу в селе Незнаново, которая была построена в рамках национального проекта «Образование». Общая стоимость проекта составила около 148 млн рублей.

Школа рассчитана на 132 места. Сейчас в ней учатся 86 детей из Незнанова и еще пяти населенных пунктов. Семь ребятишек в этом году стали первоклассниками. Доставляют детей на занятия школьный автобус и три «Газели».

Сама школа представляет собой современный учебный центр. Кабинеты физики, химии, технологии, информатики, ОБЖ, актовый и спортивный залы, столовая, стоматологический и медицинский кабинеты, библиотека оснащены новейшим оборудованием, при закупке которого была учтена каждая мелочь.

Кроме этого, в школе есть Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», созданный в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

На пришкольной территории находится стадион, игровая, спортивная и географическая площадки, зеленая зона. В следующем году будет заложен яблоневый сад, предусмотрено место для садово-опытного участка.

После экскурсии Елена Митина отметила, что школа получилась очень хорошей.

– Такой идеальный результат можно достичь, только вкладывая душу в свою работу. Здесь мы видим и безупречную работу подрядчика, и неравнодушное отношение к объекту как со стороны администрации района, так и со стороны руководства школы. Сегодня мы пообщались с учениками, и они в один голос заявили, что в новой школе им нравится абсолютно все. И это не удивительно, потому что старая школа была единственной в регионе где не было даже теплого туалета, – подчеркнула парламентарий. – У нас далеко не каждая городская школа может похвастаться такой современной материально-технической базой. Хорошая цветовая гамма, комфортные зоны отдыха, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм – все продумано до мелочей. Уверена, что дети, которые здесь будут учиться, получат достойное образование в рамках новых стандартов.

В качестве подарка Елена Митина вручила директору школы денежный сертификат на приобретение газонокосилки.