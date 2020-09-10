Елена Митина посетила кораблинский детский сад «Солнышко»

В среду, 9 сентября, депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина и глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова посетили детский сад «Солнышко» в городе Кораблино.

В 2020 году в дошкольном учреждении в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования и молодежной политики Рязанской области» были заменены все оконные блоки, проведен ремонт водопровода, систем отопления и канализации, заменена сантехника. На эти цели из бюджетов различного уровня были выделены средства в размере 7 млн. руб. В планах на следующий год – ремонт крыши и внутренних помещений.

– Сейчас в Рязанской области реализуется множество федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы образования. Строятся новые школы, детские сады и ясельные группы, ремонтируются уже имеющиеся здания, закупается современное оборудование, улучшается материально-техническая база, – отметила Елена Митина. – Все это создает необходимые условия для получения нашими детьми качественного образования, отвечающего всем требованиям современного общества.