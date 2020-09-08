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Новости РязаниСпорт

Два представителя ФК «Рязань» в списке лучших по итогам августа

7info
Виктор Навоченко, фото предоставлено пресс-службой ФК «Рязань»

Профессиональная футбольная лига составила списки лучших игроков и тренеров по итогам августа в ОЛИМП – Первенстве России ПФЛ. В группе 3 лучшими стали сразу два представителя футбольного клуба «Рязань».

Лучшим тренером последнего месяца лета признан главный тренер «горожан» Виктор Навоченко. 

Лучшим игроком месяца эксперты назвали рязанца Георгия Журавлёва. 

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Отметим, что ФК «Рязань» стартовал в турнире очень успешно. Наша команда в августе провела четыре игры и во всех одержала победы. Сейчас рязанцы делят первое место в турнирной таблице с саратовским «Соколом».

Лучших игроков и молодых игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров – руководители клубов, представленных в ПФЛ.

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