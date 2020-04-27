Более 1900 рязанцев проверяют на коронавирус

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По состоянию на 16 часов понедельника, 27 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 687 случаев коронавируса. Анализы ещё 101 человека направлены на подтверждение в Роспотребнадзор. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

С начала пандемии выздоровели от COVID-19 47 человек. Госпитализация потребовалась 30 из них, у остальных всё прошло в лёгкой форме.

Известно о 4564 гражданах, приехавших из-за границы или контактировавших с заболевшими или подозрительными на заболевание. Сейчас на контроле у медиков находятся 1921 человек. У остальных 2643 коронавирус не выявлен.