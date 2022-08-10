Рождество Николая Чудотворца 11 августа: традиции и приметы, что нельзя делать

11 августа православные христиане отмечают Рождество Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых на русском земле.

История праздника

Святитель Николай появился на свет в Ликии, одной из провинций Рима. Его родители были последователями христианской веры, поэтому с самого детства он следовал заветам Христа. Все дни в детстве Николая Угодника были посвящены служению Господу. С утра и до ночи он молился в храме, ночью — изучал священное писание. Когда родителей не стало, Николай отдал всё своё имущество нищим.

Позже Николай Чудотворец стал епископом. Он активно боролся с язычеством и ересью. Его житие связано с различными чудесами, которые известны по сей день. Например, Николай Чудотворец мог воскрешать людей. Однажды он заставил непогоду стихнуть, чтобы корабль с моряками не потонул. Самым известным добрым делом святого является подарок трём девицам в виде кошелька с золотом.

Что нужно и что нельзя делать в Рождество Николая Чудотворца?

Традиционно на Рождество Николая Чудотворца верующие посещают службу в храме, читают молитву святому. Ест шанс попросить у него исполнения самых заветных желаний, здоровья для близких, семейного благополучия.

Ещё одна традиция — помогать на Николу нуждающимся. Это может в корне изменить судьбу человека в лучшую сторону.

Рождество Николая Чудотворца лучше проводить в семейном кругу. Некоторые в эту дату собирают стол и угощают родных, друзей и соседей. Нелишним будет сделать подарок близкому человеку.

На Рождество Николая Чудотворца категорически запрещено повышать голос, ругаться и материться. Всё это может обернуться крайне неприятными последствиями.

Не рекомендуется работать. Лучше провести день в молитве и общении с близкими.

Находясь за столом, человек не должен напиваться и переедать. Это большой грех.

Народные приметы на Рождество Николая Чудотворца

Туманное утро или день сулит хороший урожай ячменя и овса.

Утренний мороз предвещает плохой урожай хлеба.

Вечером в низинах и на реках виден туман — будет большой урожай грибов.

Утро и день тёплые — тёплым будет и начало сентября.

Ворона сидит клювом к ветру и каркает к ненастью.

Много орехов и ягод уродилось — зима будет суровой.