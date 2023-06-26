Ростовчане рассказали, как пережили день с «Вагнером»

Жители Ростова-на-Дону рассказали РБК, как прошел их день во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

По словам одного из собеседников, у бойцов была задача не допустить столкновений с силовиками и сохранять спокойствие.

«Друг напротив друга с оружием могли стоять люди, выросшие в одном дворе», – отметил очевидец.

Он подчеркнул, что ситуация была напряженной, но с правоохранителями никаких инцидентов не возникло.

Двое мужчин рассказали, что их товарищ сильно повредил руку, упав с танка, на который перед этим забрался. Ростовчане, которые остались в городе, постарались закупиться продуктами впрок.