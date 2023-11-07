Россельхознадзор выявил несоответствия в молочке рязанских производителей

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям за 10 месяцев 2023 года проведен отбор 134 проб молочной продукции от 32 рязанских производителей. Мониторинг осуществлялся как на самих предприятиях, так и на объектах розничной торговли, в социально значимых учреждениях региона, сообщает сайт ведомства.

По результатам исследований в 9 образцах выявлены несоответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) по микробиологическим и химическим показателям безопасности.

Среди «лидеров» по количеству нарушений ведомство отмечает ООО «Тырновский молочный завод» (Рязанская область, Шиловский район). Из 15 отобранных специалистами Управления Россельхознадзора проб молочной продукции наличие не заявленных в составе консервантов и растительных жиров установлено в 4 пробах (творог, кисломолочные продукты: мацони, катык, каймак).

Всего Управлением Россельхознадзора за 10 месяцев 2023 года признаны недействительными 69 деклараций о соответствии на выпуск в обращение молочной продукции рязанских производителей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объявлены соответствующие предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В отношении хозяйствующих субъектов Рязанской области, осуществляющих производство молочной продукции, Управлением Россельхознадзора в текущем году по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок составлено 14 административных материалов, по которым назначены наказания в виде штрафа.