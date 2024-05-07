Вторник, 7 мая, 2024

Умер Почётный гражданин Рыбновского района Юрий Козловцев

Автор: 7info

Опубликовано

В понедельник, 6 мая, в возрасте 82 лет скончался Почётный гражданин Рыбновского района, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Юрий Козловцев. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

Юрий Сергеевич большую часть трудовой жизни отдал сельскому хозяйству. В течении 15 лет работал в НИИ пчеловодства. Начинал старшим научным сотрудником, дошёл до должности заместителя директора института по производству.

С 1992 года Козловцев руководил ОПХ «Алёшинское». В сложные годы реформ сумел сохранить хозяйство, обеспечить работой местных жителей.

В 2013 году Юрий Сергеевич закончил свою трудовую деятельность.

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