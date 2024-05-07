Вторник, 7 мая, 2024

Названа хитрость, позволяющая не делить имущество при разводе

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение 1820796 с сайта Pixabay

Юрист Тимур Харди рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что в законе есть лазейка, которая позволяет при разводе не делить криптовалютные активы со «второй половинкой». Это возможно, потому что такие активы обычно не делятся. Люди, которые хотят оставить бывшего партнёра ни с чем, могут воспользоваться этой возможностью.

Эксперт пояснил, что официально такие накопления называются «цифровыми финансовыми активами». Это всегда очень сложная тема для любых споров.

Уже несколько лет власти пытаются разработать систему правового регулирования финансовых цифровых активов и операций с ними. Однако пока что действуют лишь общие правила: выпускать цифровую валюту в России можно, а вот принимать в качестве оплаты нельзя.

Ситуация с разделом криптовалютных накоплений ещё сложнее. Главная проблема — доказать принадлежность активов конкретному лицу, ведь криптовалютные кошельки анонимные.

Уже были прецеденты, когда суд пытался разделить имущество супругов при разводе и одна из сторон требовала признать также токены Russian Mining Coin совместно нажитым имуществом. Однако тогда суд не удовлетворил эти требования, поскольку истец не смог предоставить достаточных доказательств того, что эти активы были приобретены ответчиком именно в период брака.

Единственный вариант признать такое имущество совместно нажитым — получить заявление о владении криптовалютными активами. Чтобы не возникло сложностей при разводе, лучше всего решить вопросы путём переговоров — либо с помощью брачного договора изначально, либо уже при принятии решения о разрыве с помощью нотариально удостоверенного соглашения о разделе общего имущества.

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