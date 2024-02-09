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Россельхознадзор ответил, почему покупатель из Ряжска нашел личинки в апельсинах

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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям прокомментировало информацию о том, что в Ряжске мужчина обнаружил в апельсинах личинки

Ведомство сообщило, что во многих фруктах могут встречаться вредители. Одна из самых опасных для плодовых, Средиземноморская плодовая муха, которую и нашел житель Рязанской области во фруктах, не может навредить здоровью человека.

Поврежденные ей плоды легко отличить по мягкой и неоднородной кожуре, что особенно заметно при надавливании. 

В случае выявления вредителей рязанцев просят обращаться в Россельхознадзор по адресу: Рязань, улица Костычева, дом №17.

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