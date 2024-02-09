Россельхознадзор ответил, почему покупатель из Ряжска нашел личинки в апельсинах

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям прокомментировало информацию о том, что в Ряжске мужчина обнаружил в апельсинах личинки.

Ведомство сообщило, что во многих фруктах могут встречаться вредители. Одна из самых опасных для плодовых, Средиземноморская плодовая муха, которую и нашел житель Рязанской области во фруктах, не может навредить здоровью человека.

Поврежденные ей плоды легко отличить по мягкой и неоднородной кожуре, что особенно заметно при надавливании.

В случае выявления вредителей рязанцев просят обращаться в Россельхознадзор по адресу: Рязань, улица Костычева, дом №17.