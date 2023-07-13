Четверг, 13 июля, 2023
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Рязанский Водоканал в прошедшем году заработал 120 миллионов рублей

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Water фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Как сообщает городская дума, данная информация была озвучена на рабочей встрече.

В ходе рабочей встрече в городской думе руководитель МП «Водоканал» доложил, что в 2022 году предприятие заработало 120 миллионов рублей.

Отвечая на вопросы депутатов по поводу качества воды, доходящей до потребителя, руководитель отметил, что для его улучшения необходимо проводить комплексную замену существующего оборудования на водопроводных и канализационных станциях, развивать артезианское водоснабжение и систему обезжелезивания. По его словам, деятельность организации направлена на решение этих вопросов и поиск наиболее эффективных технологий.

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