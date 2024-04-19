Пятница, 19 апреля, 2024

Рязанский образцовый ансамбль «Задоринка» отметил юбилей

Автор: 7info7

Опубликовано

18 апреля на сцене зрительного зала состоялся Юбилейный концерт Образцового ансамбля танца «Задоринка» Рязанского городского Дворца детского творчества (педагоги Елена Владимировна и Виктор Леонидович Присмотровы, концертмейстер Галина Борисовна Колтовская).

Концерт получился зрелищным, интересным. Дети с большой любовью выступали перед зрителями, администрацией Дворца, приглашенными гостями, родителями, выпускниками и близкими друзьями коллектива, которые неравнодушны к творчеству «Задоринки».

Особенностью концерта стали видеопоздравления от известных в Рязани деятелей сферы культуры и образования с теплыми пожеланиями и словами благодарности коллективу.

Украшением юбилейного концерта стали яркие номера выпускников «Задоринки», а также совместный номер учащихся ансамбля и учащихся студии эстрадного вокала «Новые голоса» (педагог Елена Владимировна Пономарева).

Директор Дворца детского творчества Татьяна Евгеньевна Пыжонкова выступила с поздравлениями, а также вручила педагогам ансамбля благодарности за высокий профессионализм, преданное и профессиональное отношение к делу, патриотическое и эстетическое воспитание юного поколения, активную творческую деятельность и в связи с празднованием 45-летия со дня образования ансамбля «Задоринка».

Рязанский образцовый ансамбль «Задоринка» отметил юбилей
Рязанский образцовый ансамбль «Задоринка» отметил юбилей

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