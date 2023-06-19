Понедельник, 19 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»

Татьяна Проводина

18 июня в Рязанском музыкальном театре после долгого перерыва вновь зазвучала музыка Ж. Оффенбаха. Зрители увидели его оперетту «Званый вечер с итальянцами», премьера которой состоялась в 2020 году и была тепло принята публикой. Над капитальным восстановлением этой лёгкой плутовской комедии работали режиссёр Иван Китанин, дирижёр Екатерина Васильева и балетмейстер Дарья Захарова.

Сюжет оперетты, написанной Оффенбахом в 1833 году, остался неизменен. Действие происходит в доме торговца обувью господина Шуфлери. Он решил устроить званый вечер в честь своей дочери Эрнестины, чтобы найти ей достойного жениха. Желая поразить гостей, Шуфлери обещает всем концерт известных оперных певцов. Но прямо перед ужином он узнает, что знаменитое трио не сможет посетить его. Репутация Шуфлери под угрозой. Спасти положение берётся возлюбленный Эрнестины – бедный музыкант Бонифас. Шуфлери же ничего не остаётся, как согласиться и на авантюру с итальянским трио, и на брак дочери с Бонифасом.

Несмотря на незатейливость сюжета, «Званый вечер с итальянцами» Ж. Оффенбаха достаточно сложен для вокалистов. Родоначальник оперетты создал музыку в стиле бельканто, с многочисленными колоратурами в высокой тесситуре, что требует от исполнителей главных ролей настоящего мастерства. Высокой уровень профессиональной подготовки солистов Рязанского музыкального театра Алёны Силивестровой, Антона Байбакова и Алексея Никифорова позволяет точно следовать оригинальной партитуре композитора.

Партию Эрнестины в восстановленной версии исполнила Алёна Силивестрова. Солистка смогла органично влиться в сложившийся актёрский ансамбль оперетты и продемонстрировать своё вокальное мастерство.

Музыкальная часть постановки обогатилась за счёт трёх вставных номеров из других произведений Оффенбаха. Мазурка из балета «Парижское веселье» позволила украсить «Званый вечер с итальянцами» танцевальным номером, которого не было первоначальной версии спектакля. Дуэт Антонии и Гофмана из оперы «Сказки Гофмана» и куплеты Купидона из оперетты «Орфей в аду» добавили ярких красок в образы главных героев и позволили увеличить продолжительность постановки.

Искромётная, практически фарсовая комедия с переодеваниями и прекрасная музыка в исполнении оркестра Рязанского музыкального театра пришлись зрителям по вкусу. Обновлённые «Итальянцы» были встречены с восторгом и пожеланиями подольше задержаться в репертуаре театра.

Возрастное ограничение 12+

Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»
Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»
Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»
Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»
Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»
Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Чем опасны понедельники? Мнение кардиолога Ольги Якушевой

Работяги особенно рискуют умереть в понедельник: чаще всего инсульт и инфаркт настигают людей именно в этот день.

Депутаты Госдумы поддержали инициативу установить танки НАТО в Москве

Выставка трофейной техники может появиться вблизи зарубежных посольств - на Ленинском проспекте и Новинском бульваре.

Пленный боец ВСУ рассказал о бригаде, в которую «собрали всех инвалидов»

По словам Дрына, в его подразделении моральный дух был низким, так как людей туда собрали больных.

В Рязанской области пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства

Федеральный этап состоится 23 июня. В Рязани площадкой мероприятий станет «Точка кипения».

Командир спас бойца на передовой во время спецоперации, рискуя жизнью

26-летний Никита Ивашуро профессиональный военный. Во время боя он вынес из-под огня раненого солдата, за это получил награду.

Опубликован календарь праздничных дней в 2024 году

Жителям России напомнили, что по закону праздничный день, попадающий на выходной, переносится на день рабочий.

В Рязанской области за неделю ликвидировали 99 пожаров

Один человек погиб. 12 человек, в том числе 6 детей, удалось спасти.

Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Рязанском районе

Трагедия произошла 16 июня на трассе Рязань - Спасск-Рязанский.

20 июня на дороги Рязани выйдут 39 новых автобусов

С учётом пожеланий жителей новые автобусы поедут по маршрутам №13, 16 и 17.

Опубликован график плановых отключений горячей воды в Рязани с 20 июня

Специалисты проведут профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

В Совете Федерации в 2023 году пройдут Дни Рязанской области

До 20 июня рабочая группа под руководством Юлии Шваковой должна разработать план мероприятий.

17 июня в Скопинском районе прошёл мотокросс

Наш регион представляли мотогонщики из Шацка, Сасова, Рязани, а Скопинский район — спортсмены молодёжно-технического клуба «Юность», двое из которых вошли в число призёров соревнований.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации