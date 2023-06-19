Рязанский музыкальный театр снова приглашает на «Званый вечер с итальянцами»

18 июня в Рязанском музыкальном театре после долгого перерыва вновь зазвучала музыка Ж. Оффенбаха. Зрители увидели его оперетту «Званый вечер с итальянцами», премьера которой состоялась в 2020 году и была тепло принята публикой. Над капитальным восстановлением этой лёгкой плутовской комедии работали режиссёр Иван Китанин, дирижёр Екатерина Васильева и балетмейстер Дарья Захарова.

Сюжет оперетты, написанной Оффенбахом в 1833 году, остался неизменен. Действие происходит в доме торговца обувью господина Шуфлери. Он решил устроить званый вечер в честь своей дочери Эрнестины, чтобы найти ей достойного жениха. Желая поразить гостей, Шуфлери обещает всем концерт известных оперных певцов. Но прямо перед ужином он узнает, что знаменитое трио не сможет посетить его. Репутация Шуфлери под угрозой. Спасти положение берётся возлюбленный Эрнестины – бедный музыкант Бонифас. Шуфлери же ничего не остаётся, как согласиться и на авантюру с итальянским трио, и на брак дочери с Бонифасом.

Несмотря на незатейливость сюжета, «Званый вечер с итальянцами» Ж. Оффенбаха достаточно сложен для вокалистов. Родоначальник оперетты создал музыку в стиле бельканто, с многочисленными колоратурами в высокой тесситуре, что требует от исполнителей главных ролей настоящего мастерства. Высокой уровень профессиональной подготовки солистов Рязанского музыкального театра Алёны Силивестровой, Антона Байбакова и Алексея Никифорова позволяет точно следовать оригинальной партитуре композитора.

Партию Эрнестины в восстановленной версии исполнила Алёна Силивестрова. Солистка смогла органично влиться в сложившийся актёрский ансамбль оперетты и продемонстрировать своё вокальное мастерство.

Музыкальная часть постановки обогатилась за счёт трёх вставных номеров из других произведений Оффенбаха. Мазурка из балета «Парижское веселье» позволила украсить «Званый вечер с итальянцами» танцевальным номером, которого не было первоначальной версии спектакля. Дуэт Антонии и Гофмана из оперы «Сказки Гофмана» и куплеты Купидона из оперетты «Орфей в аду» добавили ярких красок в образы главных героев и позволили увеличить продолжительность постановки.

Искромётная, практически фарсовая комедия с переодеваниями и прекрасная музыка в исполнении оркестра Рязанского музыкального театра пришлись зрителям по вкусу. Обновлённые «Итальянцы» были встречены с восторгом и пожеланиями подольше задержаться в репертуаре театра.

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