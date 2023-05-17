Рязанский музыкальный театр представил репертуар на июнь.

1 июня 19:00

2 июня 19:00

Музыкальная комедия в двух действиях А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» 12+ по мотивам комедии К. Гольдони «Слуга двух господ», перевод М. Гальперина

Автор либретто К. Рыжов и В. Воробьёв

Музыкальная комедия А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» перенесет зрителя в Венецию в разгар традиционных для этого места праздничных массовых гуляний. Стихия карнавала, буйство красок, яркость костюмов, блеск украшений, загадочные маски на лицах, кураж от приключений и авантюр, смех, обнаженные нервы, азарт и интриги окунут публику в мир тайн и шокирующих открытий.

4 июня 19:00

Поэтическая программа Анны Егоян «Стихотерапия» 6+

Анна Егоян – настоящий феномен интернета. Она покорила ценителей прекрасного необыкновенным голосом, своими талантливыми произведениями, красотой и умением оставаться искренней и простой. Проникновенный голос и особенная подача произведений очаровали огромное количество людей по всему миру. Миллионы просмотров видео Анны Егоян в интернете делают ее одной из самых популярных современных поэтесс и чтецов.

11 июня 18:00

12 июня 16:00

Премьера!

Символ опера В. Лопухова в одном действии «Александр Невский» 12+

Либретто — Вячеслав Лопухов, соавтор — Анна Снежная

Эта история способна пробудить интерес к русской истории, культуре и традициям. Князь Александр Невский – знаковая фигура российской истории, полководец, возглавлявший русские войска и отстоявший северо-западные территории. По воле авторов он предстает перед зрителем не только как историческая личность и великий полководец, но и как незаурядный мыслитель, государственный деятель, спасший русский народ от нашествия иноземцев.

Постановка в первую очередь адресована молодежи. Она знакомит с событиями, хорошо знакомыми по урокам истории: нашествие на Русь тевтонцев и славная победа Александра Невского. Элементы мюзикла, хоровое исполнение, хореографические номера современным языком, эпическое действие и философский смысл передают всю глубину тех трагических и героических дней.

18 июня 18:00

20 июня 19:00

Оперетта Ж. Оффенбаха в одном действии «Званый вечер с итальянцами» 12+

Авторы либретто: Л. Галеви, Г. Кремье, Э. Лепин, О. Сен-Реми

Автор перевода Б. Тимофеев

Искрометная оперетта Ж. Оффенбаха, замешана на любви и приключениях, посвящена интригам и случайностям, из которых выпутываются влюблённые в неизменно счастливом финале.