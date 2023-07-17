Рязанский Хлебзавод №3 в прошедшем году понес убыток в размере 13,4 миллионов рублей

Хлебзавод №3 в 2022 году понес убытки в размере 13,4 миллионов рублей, сообщает Рязанская городская дума.

Данная информация была озвучена на совещании руководителей муниципальных предприятий и депутатов рязгордумы.

Руководитель хлебзавода уточнил, что в этом году на предприятии ведется модернизация производства, пересмотр формата собственной торговой сети, расширение ассортимента продукции в федеральных и региональных сетях и наращивание реализации хлебобулочных изделий. По его словам, эти меры позволят увеличить доходы предприятия.