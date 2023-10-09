Рязанские хирурги спасли 10-летнего ребенка

Врачи рязанской ОДКБ спасли 10-летнего мальчика.

Ребенок поступил в больницу с подозрением на острый аппендицит, пишет региональный минздрав. Однако врачи предположили, что причиной боли может быть дивертикул Меккеля – врожденный вырост на тонкой кишке. Отмечается, что эта патология может не проявляться, но приводить к серьезным осложнениям.

Предположение врачей подтвердилось: у маленького пациента диагностировали воспаление дивертикула.

Если бы не своевременное проведение хирургического вмешательства, то дело могло закончиться перитонитом и гораздо более тяжелой операцией с рисками серьезных осложнений, – сказал и.о. заведующего хирургическим отделением рязанской ОДКБ Илья Ларькин.

Помогли в проведении операции и современные линейные сшивающие аппараты, благодаря которым хирурги могут делать резекцию быстро и улучшать качество наложенных швов.