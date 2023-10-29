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Рязанке, ветерану ВОВ Басе Митрофановой исполнилось 100 лет

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Ветерану Великой Отечественной войны Басе Ароновне Митрофановой исполнилось 100 лет, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

С юбилеем рязанку поздравила заместитель мэра Лариса Крохалёва.

Митрофанова родилась в Белоруссии, в годы ВОВ девушку эвакуировали в Узбекистан. После окончания курсов кочегаров её призвали на фронт.

В составе паровозной бригады Бася прошла всю войну. Награждена медалью «За победу над Германией». Затем служила в Японии.

После войны Митрофанова работала юристом. Её семья переехала в Рязань из Магадана в 2021 году.

Крохалёва пожелала имениннице крепкого здоровья, семейного благополучия, внимания со стороны родных и близких.

Рязанке, ветерану ВОВ Басе Митрофановой исполнилось 100 лет

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