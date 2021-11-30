Рязанец совершил разбойное нападение на круглосуточное кафе

В Рязани полиция задержала 28-летнего местного жителя, который причастен к разбойному нападению на круглосуточное кафе на улице Пушкина, сообщает УМВД России по региону.

Обращение в полицию поступило от администратора заведения. Он рассказал, что парень в маске и предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы несколько тысяч рублей, угрожая сотруднице.

Происшествие зафиксировало камера видеонаблюдения. На записи видно, что работница кафе пыталась дать отпор злоумышленнику. Тот вел себя агрессивно, разбил витрину, опрокинул прилавок, кассовый аппарат.

Вскоре 28-летнего злоумышленника поймали. Выяснилось, что мужчина заранее спланировал нападение. Подойдя ко входу, он переоделся и надел маску, затем злоумышленник избавился от одежды, в которой заходил в помещение.

Правоохранители также установили, что в руках у молодого человека был не пистолет, а цилиндрический кусок пластмассы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.